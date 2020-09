Bergens byrådsleder kritiserer karantenebrudd etter tangering av smitterekorden

– Noen få av dem som er registrert som smittet i dag, er nærkontakter av andre som har vært smittet, og som skal ha vært i karantene, sa Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

I en ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet som ble offentliggjort tidligere torsdag, ble det kjent at seks av ti som har blitt satt i karantene eller isolasjon, sier at de har brutt karantenereglene.

Valhammer sier at man også finner dette igjen i torsdagens smittetall i Bergen, der det er registrert 42 smittetilfeller siste døgn, hvorav 41 er nye og ett er gammelt.

Må være i karantene

– Her må jeg være klinkende klar: Alle som er satt i karantene må være i karantene, sier byrådslederen.

Han sier at han forstår at det kan være utfordrende.

– Men vi er avhengige av at befolkningen innser alvoret i situasjonen vi står i, og følger de råd og regler som gjelder, og ikke minst holder karantenen eller isolasjonen dersom de settes i det, sier han.

Tangering av smitterekord

Også tirsdag denne uken ble det registrert 42 smittede siste døgn. Smittetallet tirsdag og torsdag denne uken er det høyeste i løpet av ett døgn i Bergen siden pandemien startet, ifølge helsebyråd Beate Husa (KrF).

Hun sier at en vesentlig andel av de nye smittede har ukjent smittevei.

– I denne delen av pandemien har smitten for det meste rammet unge mennesker. Vi er urolige for at det nå kan endre seg. Nå har vi en situasjon med smittespredning i flere ulike miljøer, og faren vil da øke i neste omgang for at smitten kan ramme de mest sårbare blant oss, sier Husa.

Hun påpeker også at kommunen har registrert smitte i flere kormiljøer, og hun understreker at de som synger i kor nå, må holde tre meters avstand under øving.

Smittede ved NHH, UiB og HVL

Torsdag ble det klart at to studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) det siste døgnet har fått påvist coronasmitte. Høgskulen på Vestlandet (HVL) melder også om at ytterligere én student har blitt smittet av coronaviruset det siste døgnet. Totalt har 39 studenter her fått påvist smitte, skriver Bergens Tidende.

Også ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen har én student blitt registrert smittet de siste 24 timene. I løpet av de fire siste dagene har totalt ni studenter blitt bekreftet smittet ved NHH, hvor smittetallene er synkende. Siden starten av semesteret har til sammen 136 studenter ved skolen blitt smittet av coronaviruset.

Presiserer tiltak

På pressekonferansen kom byrådet i Bergen med en presisering om tiltakene som er innført.

De understreker at begrensingen på 50 personer på offentlige arrangementer kun gjelder innendørs, ettersom smitterisikoen er betydelig mindre utendørs.

Byrådet understreket også at det i Bergen kommune er et forbud med private sammenkomster med mer enn ti personer, og at dette ikke er et råd.

Det presiseres også at kravet om at gjester skal legitimere seg på utesteder og serveringssteder, ikke gjelder hurtigmat-salg.