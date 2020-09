Kvinnelige forfattere i mindretall blant dem som ofte får stipend

Oversikten er utarbeidet av Klassekampen , som har gått gjennom tildelingene av arbeidsstipender fra 2000 til 2020. Den viser at menn har fått 1.135 stipendår, mens kvinner har fått 704 stipendår.

Maksimaltiden for arbeidsstipend, som for tiden er på 276.000 kroner årlig, er fem år. Det er delt ut 27 femårige stipender i den aktuelle perioden, og 17 av dem har gått til menn.

Klassekampen har listet opp de 30 forfatterne som i flest år har fått stipend, og av dem er ni kvinner. Lista toppes imidlertid av en kvinne, Trude Marstein – som gjerne skulle ha sett flere kvinner på lista.

– Ja, jeg ser ingen grunner til at det skal være så skeivt, ut fra min kjennskap til norsk samtidslitteratur, sier Marstein, som understreker at hun har stor tiltro til stipendkomiteen og at den ikke bør drive kjønnskvotering.

Leder Chris Tvedt i Forfatterforeningens litterære råd tror fordelingen først og fremst skyldes «et maskulint hegemoni på litteraturfeltet». Han påpeker samtidig at fordelingen mellom kjønnene har jevnet seg ut de siste årene.