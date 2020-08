Organisasjoner ber Ulstein stå opp for gjeldstyngede land

Bakgrunnen for oppropet er en dramatisk svekkelse av den globale gjeldsbærekraften i kjølvannet av koronakrisen, ifølge organisasjonene.

– Statlige gjeldskriser er en av de mest sentrale truslene mot oppfyllelsen av FNs bærekraftmål innen 2030. Dersom de bleke utsiktene skal snus, er det behov for kraftfulle grep, raskt, skriver de i brevet.

– Vi håper at du, Dag-Inge Ulstein, vil gå i front og utvise globalt lederskap for å sikre statlig gjeldsbærekraft fram mot 2030, heter det.

Det er Slug – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk som har tatt initiativ til oppropet i forkant av FNs hovedforsamling 2020.

Blant kravene fra organisasjonene er at tidsperioden for det såkalte Debt Service Suspension Initiative (DSSI) blir forlenget. Initiativet åpner for å utsette de fattigste landenes gjeldsforpliktelser som følge av koronapandemien.

Et annet krav er at ordningen bør åpnes for flere mellominntektsland.

– Norge bør videreføre sitt engasjement i denne prosessen. Norge kan også vurdere å utvide sin støtte til IMFs Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) utover de 180 millioner kronene som regjeringen tok initiativ til i mai, heter det i brevet.