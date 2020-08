Ungdommer kullosforgiftet på fest

Sju personer er sendt til sykehus etter at de trolig ble kullosforgiftet på en fest i en bunkers i Oslo natt til søndag. Opp mot 80 personer alderen 20 til 30 år skal ha deltatt på festen.

– Sju unge personer ble funnet bevisstløse av en patrulje klokken 3.46 etter en fest i en bunkers i krysset mellom Uelands gate og Collets gate, like ved Lovisenberg sykehus, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Mann knivstukket på Haugenstua i Oslo

En ung mann er fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket ved Haugenstua i Oslo. Politiet sier mannen er alvorlig skadd, men tilstanden hans er stabil. Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt natt til søndag.

– Det var mange som ringte inn om saken rundt klokken 23.50. Mannen ble funnet i et boligområde på Haugenstua og ble sendt rett til sykehus da nødetatene kom fram, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB. Ingen var søndag morgen pågrepet i saken.

Trump reiser til Kenosha for å «inspisere ødeleggelsene»

Donald Trump reiser tirsdag til Kenosha, byen der en afroamerikansk mann ble skutt av politiet under en pågripelse for en uke siden.

Presidenten skal etter planen møte representanter for politietaten og «inspisere ødeleggelsene fra de nylige opptøyene» når han tirsdag besøker Kenosha i Wisconsin, opplyser talsperson Judd Deere i Det hvite hus.

Nye uroligheter i Sverige

Politiet gjennomførte en større innsats etter at en gruppe ungdommen kastet stein mot politier og knuste butikkvinduer i Ronneby sør i Sverige natt til søndag. Ingen ble skadd, men to personer ble pågrepet.

Urolighetene skjer dagen etter det voldsomme opptøyene i Malmö. Der gikk det natt til søndag roligere for seg. Politiet melder at de grep inn for å hindre at grupper samlet seg og slukket flere mindre noen mindre gatebranner.

29 nye koronasmittede siste døgn

Det er registrert 29 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet. I alt har nå 10.611 personer fått påvist koronasmitte i Norge. Økningen lørdag er noe lavere enn dagen før, da det ble registrert 40 nye smittetilfeller. De siste sju dagene har økningen vært på 312 nye koronatilfeller i Norge. Uken før var økningen på 334 tilfeller. I alt er rundt 700.000 personer koronatestet her i landet siden mars.