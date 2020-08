Bergen kommune hjelper mor i Vigilo-saken med ny bolig

I september i fjor ble det avdekket en alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Viglio som brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager. Foreldre med besøksforbud hadde fått tilgang til opplysninger om sine barn i skole-appen Vigilo. I tillegg ble foreldre uten foreldreansvar automatisk lagt til i appen.

Kvinnen varslet kommunen i fjor da hun oppdaget ekssamboerens navn i appen. Han hadde også fått en epost med navnet på barnets skole. Moren og barnet hadde følt seg så truet av mannen at de tidligere hadde bodd på hemmelig adresse. Kvinnen skiftet også navn for å unngå at hun skulle finne dem.

Nylig undertegnet kvinnen en avtale med kommunen som sikrer henne muligheten til en permanent bolig i et nytt miljø. Dette skjer blant annet ved at kommunen kjøper kvinnens gamle bolig til takst

– Jeg er veldig glad på min klients vegne. Det viktigste har hele tiden vært at hun skal føle seg trygg. Hun har aldri hatt et økonomisk motiv, sier kvinnens advokat Kristine Aarre Hånes til Bergens Tidende.

Sikkerhetssvikten i Vigilo førte til politisk krise i Bergen og skolebyråd Linn-Christin Engø (Ap) trakk seg i januar.

Datatilsynet ga Bergen kommune et overtredelsesgebyr på tre millioner kroner etter saken og byrådet sa i mai at kommunen ville akseptere gebyret.