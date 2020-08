Frp: Norges Bank må forholde seg til signalene fra Stortinget i Tangen-saken

– Det er klart at Norges Bank er avhengige av å ha en bred tillit. Ikke bare i befolkningen, men også på Stortinget. Sånn sett så er det viktig for Norges Bank å forholde seg til de signalene som kommer fra Stortinget, sier medlem av finanskomiteen på Stortinget, Hans Andreas Limi (Frp), til NTB.

Flertallet på Stortinget stiller seg nå kritiske til prosessen som ledet fram til at hedgefondforvalter Nicolai Tangen ble ansatt som ny oljefondssjef.

Fremskrittspartiet har ennå ikke konkludert i saken, som finanskomiteen skal konkludere om på fredag, men Limi sier han forventer at Norges Bank lytter til de signalene som måtte komme.

– Ja, det forventer jeg at de gjør. Men det må ikke forstås dit hen at jeg mener at vi kan instruere Norges Bank, for det kan vi ikke. Det skal vi ikke gjøre, sier han.

– Kan utløse handlinger

Senest tirsdag understrekte regjeringen gjennom en ny juridisk vurdering at finansministeren ikke kan instruere sentralbanksjef Øystein Olsen i ansettelsen av Nicolai Tangen.

Men det trenger ikke å bety at behandlingen i Stortinget ikke får konsekvenser.

– Vi behandler ikke ansettelsen. Det er ikke vårt mandat. Det er et ansvar som styret i Norges Bank har. Så det vi forholder oss til er den rapporten som er kommet om prosessen og de merknadene som er kommet fra representantskapet. Det er det vi må forholde oss til. Og så vil sannsynligvis konklusjonen vår kanskje utløse noen handlinger i Norges Bank, men vi kan ikke instruere styret i Norges Bank, sier Limi.

– Hvis Stortinget er tydelige i en kritikk av ansettelsesprosessen, hvilke konsekvenser bør det få?

– Det mener jeg ikke noe om. Det får andre ta stilling til, altså de som sitter med ansvaret for ansettelser og den type ting får egentlig ta stilling til det. Vi får se når konklusjonen kommer, sier han.

Representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan, mener at risikoen for interessekonflikter mellom oljefondet og Tangen ikke er eliminert.

Norges Bank har latt Tangen beholde eierskap i hedgefondet Ako Capital, men mener at en rekke grep har demmet opp for mulige interessekonflikter mellom Tangens private økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef.

Høyre: Vil ikke spekulere

Høyre har ennå ikke konkludert i hva partiet mener om Tangen-ansettelsen. Leder i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), sier følgende om hvorvidt Norges Bank bør rette seg etter et eventuelt bredt politisk signal:

– Det er ikke min jobb å antyde eller si hvilke signaler Norges Bank skal ta eller ikke ta. Vi skal nå behandle denne saken, sånn at det kommer en innstilling. Så må folk forholde seg til det. Hvem som gjør hva med den, det er ikke noe jeg skal spekulere i, sier han.

SVs Kari Elisabeth Kaski er tydelig på Norges Bank ikke kan kjøre noe sololøp som trosser signalene fra både representantskapet og Stortinget.

– Dette er ikke et juridisk spørsmål. Det er et politisk spørsmål. Et klart flertall i Stortinget har vært tydelige på at interessekonflikter er uakseptabelt. Hvis Norges Bank insisterer på å styre i strid med ønskene til flertallet i Stortinget, er det åpenbart ikke noe som kan fortsette, sier hun i en kommentar.

Rødt gikk tidligere i uken ut og krevde at både Tangen og Olsen trekker seg.

– Sentralbanksjefen må følge Tangen til døra og lukke seg selv ut i samme slengen. Hvis ikke må Stortinget sørge for at begge deler skjer, sa partileder Bjørnar Moxnes til NTB mandag.