Oslo-mann fikk 20.000 kroner i bot for karantenebrudd

Mannen ankom Gardermoen med fly fra Bulgaria i slutten av mai. Da ble han informert om at han måtte i ti dagers karantene på grunn av smittesituasjonen i landet han kom fra.

To dager senere møtte han opp hos Skatteetaten i Schweigaards gate i Oslo etter å ha booket time for ID-kontroll og skattekort. Han informerte verken vekter eller saksbehandler på stedet om at han skulle ha oppholdt seg i karantene.

Nå er mannen ilagt 20.000 kroner i bot for brudd på smittevernloven. Ifølge loven skal personer i karantene oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.