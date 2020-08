Mann identifisert etter funn av levninger i Steinkjer

Lørdag kveld 1. august mottok politiet i Trøndelag melding om funn av levninger i innsjøen Holden i Steinkjer kommune.

Funnet ble satt i forbindelse med to gamle forsvinningssaker i innsjøen, henholdsvis i 1981 og 1998.

Resultatet av undersøkelsene viser at levningene tilhører Asbjørn Foldahl som ble meldt savnet i 1981 da han sammen med en bekjent omkom etter å ha falt ut fra en båt på innsjøen, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Pårørende er varslet.

– Det kjennes veldig godt. Kjempegodt. Jeg hadde ikke trodd at det skulle skje etter 39 år. Vi hadde egentlig lagt det bak oss for en god del år tilbake. Da det gikk flere dager, uker, måneder, år, slo vi fra oss at vi ville få noe svar. Det er helt utrolig, sier barnebarnet Gunn Pedersen til Trønder-Avisa.