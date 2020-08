Tilbake i 2007 lanserte daværende justisminister Knut Storberget (Ap) nye ID-kort og pass.

Prosjektet skulle opprinnelig være klart i desember 2013, men er blitt utsatt en rekke ganger.

Men nå kommer endelig realiseringen av prosjektet.

– Arbeidet med nye pass og nasjonalt ID-kort er i rute. Nye pass kommer etter planen i oktober og nasjonalt ID-kort i november, sier Kjetil Havn i Politidirektoratet til Dinside.

Havn påpeker likevel at coronasituasjonen i landet kan påvirke lanseringstidspunktet.

De nye dokumentene skal være vanskeligere å forfalske enn dagens pass. I tillegg har politiet styrket ID-kontrollen som gjøres før de utsteder legitimasjon.

Man trenger ikke søke om nytt pass selv om det blir innført en ny modell. I statsbudsjettet er det lagt opp til en felles pris for både pass og ID-kort: 570 kroner for voksne, 342 kroner for barn.

Nye pass og ID-kort vil komme over hele landet samtidig. ID-kortet skal fungere som et reisedokument og ID innenfor EØS.

– Publikum vil kunne bestille time på politiet.no for å søke om nasjonalt ID-kort, på samme måte som pass. Man vil kunne søke om nasjonalt ID-kort på alle pass- og ID-kontorer i Norge, sier Havn.

Det er opp til den enkelte om en ønsker å anskaffe seg det nye ID-kortet. Ditt gamle pass gjelder fortsatt til det er utløpt.