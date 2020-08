Coronasmittet rømte landet – anmeldes

Politiet melder onsdag kveld at de i ettermiddag mottok informasjon fra smitteteamet i Lillehammer om at de mistenkte at en person med bekreftet covid-19 ville reise ut av landet med fly.

Ifølge VG er det snakk om en mann i slutten av 40-årene.

Politiet melder på Twitter at undersøkelser har vist at personen har forlatt landet med Qatar Airways fra Oslo lufthavn. De flyr til Doha, der det også er korrespondanse videre ut i Asia og Oceania. Qatar-flyet forlot Oslo lufthavn klokken 15:10 ifølge informasjon fra Avinors nettsider, og skal ifølge Flightradar24 lande i Doha kl. 21.00 norsk tid.

– Varslinger er utført og smitteverntiltak vil bli iverksatt ved ankomst. Personen ble gjort kjent med testen og at han skulle i isolat før avreise, men har valgt å ignorere dette, skriver operasjonsleder for Øst Politidistrikt på Twitter.

#Gardermoen 16:19 Politiet mottok informasjon fra smitteteamet i Lillehammer om en person med bekreftet Covid-19 smitte man mistenkte ville reise fra OSL med fly. Undersøkelser har avdekket at personen reiste fra OSL med Quatar Airways. 1/2 — Politiet i Øst (@politietost) August 12, 2020

Politiet bekrefter at personen kan vente seg en anmeldelse fra kommuneoverlegen for brudd på smittevernloven.

Ifølge VG sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad at mannen vil bli satt i isolasjon ved ankomst Doha. Helsemyndighetene skal ha sporet opp personer mannen kan ha vært i nærheten av på veien fra Lillehammer til flyplassen.

ABC Nyheter har onsdag kveld forsøkt å få kommentar fra Qatar Airways. De har ikke svart på våre henvendelser.