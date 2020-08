Sanner førte ikke referat fra bekymringssamtalen om Tangen-ansettelsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen ga detaljerte beskrivelser av samtalen med Sanner under mandagens høring i Stortingets finanskomité. I samtalen ga Sanner uttrykk for bekymring for at Tangen-ansettelsen kunne føre til kritikk.

Aftenposten skriver at Sanner imidlertid ikke skrev referat fra samtalen, men at finansdepartementet kun har «enkelte, interne nedtegnelser» av hva som ble sagt.

Avisen er blitt nektet innsyn i disse nedtegnelsene, og departementet opplyser at de ikke nødvendigvis er dekkende for samtalen.

– Samtalen skal protokollføres fordi den er en sentral del av saksbehandlingen. Da skal det skrives ned, og det er irrelevant om den har foregått skriftlig eller muntlig. En skal kunne hente ut viktige opplysninger i en sak i ettertid, sier jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund til Aftenposten.