Flere hundre i Haugesund må i karantene

Utestedene det gjelder er Rabinowitz, Bytunet Nattklubb og Dikselen, skriver Haugesunds Avis.

– Det er komplisert når vi ikke har oversikt over hvem som har vært på utestedene. Vi er avhengig av at folk tar kontakt med oss og blir testet, sier smittevernlege Teis Qvale til avisa.

Tirsdag ble det kjent at to bartendere i Haugesund testet positivt for coronasmitte. En av dem jobbet på Bytunet Nattklubb i Haugesund, og kommunen har bedt alle som var på utestedet torsdag, fredag eller lørdag, om å melde seg. I ettertid har kommunen mottatt over 300 meldinger.

– Det var dette vi fryktet skulle skje , sier kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse i Karmøy kommune til Stavanger Aftenblad.

– Dette involverer flere hundre mennesker, som alle må sitte i karantene. Vi har kartlagt at det har vært en mulig smittesituasjon alle tre dagene, legger hun til.