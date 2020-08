Oslo-politiet vil slå hardere ned på drikking i parker

– Vi kan ikke ha russetreffaktige tilstander i Oslo nå. Det vi trenger er festvett, sa Johansen på en pressekonferanse tirsdag, der Oslo kommune la fram en lang rekke tiltak for å bremse den siste tidens oppblomstring av coronasmitte.

Samme dag hadde byrådslederen et møte med politiet.

– Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted. Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr, advarer Johansen.

Drikking av alkohol på offentlig sted kan bety 2.500 kroner i bot.

Oslo politidistrikt bekrefter at de vil innføre en strengere håndheving av forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted.

Fakta om nye coronatiltak i Oslo * Egne byvakter settes inn for å sikre at drikkeforbud og smittevernregler overholdes i parker * Koronatelefonen skal oppbemannes og få flere linjer. * Det blir mulig å bestille time til koronatesting på kommunens nettsider * Testkapasiteten i Oslo skal økes kraftig, både gjennom økt bemanning på eksisterende testasjoner og nye drop in-tilbud. * En ny teststasjon opprettes på Filipstad, rettet mot passasjerer som ankommer med ferge. I tillegg vurderes ytterligere teststeder. * Det opprettes egne feberpatruljer, som kan komme hjem til dem som av ulike grunner ikke kan dra til en teststasjon.

– Dette vil være et smitteforebyggende tiltak, skriver politiet i en pressemelding, der de ber befolkningen og arrangører av fester og sammenkomster ta ansvar og respektere drikkeforbudet.

– Vi ser at når folk drikker alkohol, endres atferden, fokuset på smittevern blir mindre og anbefalt avstand på én meter brytes, sier stabssjef Harald Nilssen.

– Trenger festvett

For mange studenter samles i Oslos parker som en del av fadderuka. Dersom dette ikke endrer seg, må fadderuka avlyses, mener Johansen.

Ordføreren skal møte rektorene ved hovedstadens høgskoler og universiteter til et møte.

Johansen viste til at smitten nå øker mest blant unge.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo vil ha slutt på drikking og større ansamlinger av folk i byens parker. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi trenger festvett. Er det 20 eller færre til stede? Kan man holde én meters avstand? Er du frisk? Har du mulighet for å vaske hender? Er du klar for å risikere karantene? Er svaret nei på ett av disse, dropp festen, var hans klare beskjed.

Vil ha påbud om munnbind



Johansen ønsker at det skal komme en anbefaling om påbud om munnbind i kollektivtransporten.

Kommunen vil samtidig at det innføres en nasjonal anbefaling.

– Vår holdning er klar. Vi ønsker at det kommer nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sier Johansen.

Han sier videre at det med en slik anbefaling også bør være et system som sikrer at alle får tilgang til gratis munnbind.

Kapasiteten i kollektivtrafikken sprengt

Flere må ha hjemmekontor i Oslo hvis det skal være mulig å opprettholde smitteverntiltakene på kollektivtransporten, sier samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Nå er flere tilbake fra ferie og det har også kommet nye studenter i byen. Vi er bekymret for presset på kollektivtransporten dersom arbeidsgivere slipper opp bruken på hjemmekontor, sa Berg under en pressekonferanse tirsdag.

Kapasiteten i kollektivtransporten i Oslo er på 70 prosent av normalen som følge av smitteverntiltakene. Før sommerferien var kapasiteten sprengt, ifølge Berg.

Hun oppfordrer osloborgere om å begrense både arbeidsreiser og fritidsreiser.

Johansen: Helsemyndighetene bør vurdere åpningen av flyruter

Det kan ikke være opp til flyselskapene hvilke flyruter som skal åpnes, mener Oslos byrådsleder Raymond Johansen, som vil ha helsemyndighetenes godkjentstempel.

Mange smittetilfeller under coronapandemien kan knyttes til utenlandsreiser. Johansen påpeker at det hver dag lander fly fra en lang rekke land på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Det betyr at vi er prisgitt de smittevernsregimer som gjelder i andre land når vi skal treffe tøffe tiltak. Jeg mener regjeringen må tenke seg nøye om når vi vurderer hvilke flyankomster som er fornuftig å ha i den fasen vi er i nå, sa han under en pressekonferanse tirsdag.

Han mener man må få på plass et varig system for slike vurderinger. Alternativet er at det sikres tilstrekkelig screening, testing og kontroll av ankomne passasjerer på flyplassene, sa han.

Etterlyser hjelp fra staten

Helsebyråd Robert Steen i Oslo etterlyser hjelp fra staten på tre områder knyttet til coronapandemien: smittesporing, spyttprøver og økonomisk kompensasjon.

– Smittesporings-appen hadde vært god å ha nå. Vi trenger også effektive måter å teste på, som test ved spyttprøver. Og vi trenger en ytterligere forsikring om at alle kommunens kostnader og ressurser som brukes til dette arbeidet, vil kompenseres fra staten, sier Steen.

Trapper opp testkapasiteten

Oslo kommune trapper opp testkapasiteten og regner med at tilbudet vil være på plass i løpet av en til to uker, opplyser helsebyråden.

Kommunen styrker blant annet kapasiteten ved byens feberpoliklinikker og vil legge til rette for drop in-testing.

– Jeg regner med at drop in-testene vil kunne komme på plass i løpet av noen dager, sier Steen.

Han understreker at ressursene til koronatelefonen ble økt allerede på mandag, og at opptrappingen av kommunens testkapasitet er en kontinuerlig prosess.

– Jeg forventer at et nivå som er forsvarlig i forhold til det behovet som vi har i Oslo i dag, burde komme i løpet av en uke eller to, sier Steen.