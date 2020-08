Stortingshøring om Tangen-ansettelsen

Det er duket for høring i Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorp, leder av Norges Banks representantskap, skal forklare seg.

Utdeling av medalje for edel dåd

Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal er tildelt medaljen for edel dåd for sine handlinger under angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum 10. august 2019.

Rafiq får medaljen i gull, mens Iqbal får i sølv.

Valgkommisjonen i Hviterussland holder pressekonferanse

Det er varslet en pressekonferanse med valgkommisjonen i Hviterussland etter søndagens valg.

Valgdagsmålingen fra det statlige nyhetsbyrået Belta gir den sittende presidenten Aleksandr Lukasjenko en overveldende seier over utfordreren Svetlana Tikhanovskaja. Opposisjonen nekter å godta resultatet.

Idretten møter helsemyndighetene

Norges idrettsforbund, andre representanter for idretten, Kulturdepartementet og helsemyndighetene skal ha samtale om gjenåpningen av idrettsaktiviteten.

Det blir ikke åpnet for breddeidrett for voksne fra 1. september, opplyste myndighetene fredag.

Norsk trenerduell i europaligaen

Manchester United og FC København, som ledes av henholdsvis Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken, møtes i kvartfinalen i europaligaen i fotball.

Kampen spilles i tyske Köln.