Lysbakken vil ha rødgrønn samling mot sentralisering og for klimaet

Det sier han i et intervju med Klassekampen, gjort i forbindelse med at han holdt tale på sommerleiren til Sosialistisk Ungdom. Lysbakken ser tilbake til det såkalte kriseforliket mellom bonde- og arbeiderbevegelsen i 1935. Den gang støttet Bondepartiet Arbeiderpartiets budsjettforslag for å øke sysselsettingen, mens Ap til gjengjeld økte jordbrukssubsidiene.

– Nå trenge vi at de rødgrønne partiene kommer sammen og legger grunnlaget for et slikt historisk skifte på nytt, sier Lysbakken til Klassekampen.

Han trekker fram tre komponenter et slikt forlik må bestå av: At forskjellsutviklingen må snus, sentraliseringen stoppes og klimamålene for 2030 nås. Det vil avgjøre SVs regjeringsframtid.

– Det avgjørende for hva slags rolle vi kommer til å ta, om det er å gå inn i regjering eller være i opposisjon, dreier seg om de tre tingene er mulig å få til eller ikke, sier Lysbakken.