Sjørettsekspert mener coronaregelverket til sjøs er for slapt

Professoren ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo sier til NRK at han mener at det blant annet det ikke er kontroll på mannskap som ikke mønstrer på i Norge eller på passasjerene som har vært om bord i et cruiseskip.

– Det er en viss kontroll på smitte hos mannskap, men den er nokså avslappet i forbindelse med mannskapsbytte. Når det gjelder passasjerer, kan de gå i land uten karantene, sier han og sammenligner reiser med cruiseskip med å reise til et «rødt land».

Fungerende direktør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet, som har utarbeidet retningslinjer for mannskapsbytte på cruise, sier til kanalen at å drive med cruisetrafikk nå medfører mulig risiko som kan gå utover normal drift.

– Derfor skal rederiet og fartøyet ha gjennomført risikovurderinger som utgangspunkt for blant annet beredskapsplan, sier han.

Cruiseskipene er ellers underlagt covid-19-forskriften og Folkehelseinstituttets veileder for kystcruise.