Helsedirektøren: – Sannsynlig med hjemmekontor ut året

Vi er nødt til å unngå økt trykk på kollektivtransporten når mange skal tilbake til pendlerhverdagen etter sommerferien, påpeker Guldvog overfor VG.

– Det er fremdeles slik at vi er avhengig av at ikke alle reiser samtidig i rushtiden i de bynære områdene. Så målet er at vi skal redusere reisingen til omtrent halvparten, sier han.

Skole og barnehage prioriteres



Det innebærer at Helsedirektoratet fortsatt anbefaler at de som kan, benytter seg av hjemmekontor noe av tiden.

Helsedirektøren peker på at de som jobber i barnehager og skoler, er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til jobben.

– Det er de som må få prioritet på kollektivtransporten i rushtiden, sier han.