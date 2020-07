Hvalen Hvaldimir reddet ut av Målselva i Troms

– Hvalen har vært helt oppe ved Kjerresnes, ved utløpet av elva, forteller operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt NTB natt til torsdag.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 21-tiden onsdag kveld.

– Han holdt seg i midten av elva, men det er noen sandbanker der og på grunn av lav vannstand fryktet man at han skulle sette seg fast, forteller han.

Viltnemnda ble tilkalt og klarte å lokke hvalen ut ved hjelp av et tau med tomflasker på slep etter en båt. Situasjonen løste seg rundt klokken 1.15 natt til torsdag.

– Men vi vil følge med utover dagen. Hvalen har vært mye opp og ned i området, sier operasjonslederen.

Ifølge Viltnemnda førte hvalbesøket til en merkbar nedgang av laks i laksetrappa ved Målselvfossen mens Hvaldimir har vært i elva.

«Hvaldimir» dukket første gang opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april i fjor. Hvithvalen hadde en russisk sele rundt halsen, var tam og oppsøkte kontakt med mennesker.

Selen som var festet rundt hvalen var utstyrt med feste for GoPro-kamera. Ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.