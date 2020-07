FN spår økt fattigdom for millioner av arabere

I en ny rapport skriver FN at de frykter coronapandemien vil føre flere millioner ut i fattigdom og anslår at økonomien i arabiske land vil krympe med 5,7 prosent i år. Det tilsvarer et tap på nærmere 1.400 milliarder kroner.

FN forventer at rundt 14 millioner flere araber vil falle under fattigdomsgrensa som en direkte følge av coronapandemien og at hver fjerde innbygger – 115 millioner mennesker – dermed vil ende i fattigdom.

De arabiske landene innførte sterke restriksjoner i mars, men det har blitt rapportert om mer enn 800.000 tilfeller av coronasmitte og i underkant av 15.000 dødsfall.

Selv om smitteverntiltakene har gjort at de arabiske landene har hatt relativt lave dødstall, har de økonomiske konsekvensene av nedstengningen nå virkelig begynt å vise seg.