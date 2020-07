Frontkollisjon i Viken - seks personer involvert

Klokken 16.37 kom meldingen om at to biler hadde frontkollidert på riksvei 7, to kilometer nord for Ørgenvikatunnelen i Krødsherad kommune.

Seks personer var involvert i ulykken, fire personer i en bil og to i den andre. Politiet melder på Twitter at tre av de involverte skal være kritisk skadd, og at de er fraktet til Ullevål sykehus.

Riksvei 7 var stengt i en periode, men veien åpnet igjen for trafikk ved 18.30-tiden