De aller fleste stortingsrepresentantene ønsker å fortsette

Av de 169 representantene på Stortinget var det per 8. juli 108 representanter som har opplyst at de ønsker seg en ny periode på Løvebakken.

40 sier de ikke vil stille til gjenvalg, mens 21 fortsatt er i «tenkeboksen», har ikke offentliggjort beslutningen, eller ønsker ikke å opplyse per nå om de ønsker en ny periode eller ikke.

Dette viser opplysninger NTB har innhentet.

Blant dem som ikke har bekreftet sitt kandidatur er Ap-leder Jonas Gahr Støre, men det er naturlig å anta at han ønsker å fortsette. Men det er allerede klart at en rekke andre profilerte stortingsrepresentanter ikke blir med videre.

I tillegg sitter det 13 vararepresentanter som møter for statsrådene. Her har fem sagt at de ønsker seg en ny periode, én sier nei, mens det er uavklart for sju av representantene.

Flere profiler forsvinner

Av dem som ikke ønsker gjenvalg finner vi flest i Arbeiderpartiet, som også har flest representanter på Stortinget. Av Aps 49 stortingsrepresentanter har 15 offentliggjort at de ikke ønsker en ny periode – flere av dem med stor politisk tyngde.

Blant dem er Martin Kolberg, 71-åringen som første gang møtte på Stortinget i 1977. I tillegg mister partiet representanter som Jette Christensen, Marianne Marthinsen, Martin Henriksen, Dag Terje Andersen og Jan Bøhler.

I alt 22 Ap-representanter har bekreftet at de ønsker seg en ny periode. 12 har ikke opplyst hva de ønsker videre, eller ønsker ikke å bekrefte avgjørelsen før de har informert partiets nominasjonskomité.

Mye avklart

I Høyre, som har 45 representanter, er det ni som takker for seg. 35 har sagt ja til å fortsette, mens det fortsatt er uavklart for én.

Også her er det kjente navn som forlater Stortinget når inneværende periode er over. De nåværende statsrådene Bent Høie og Frank Bakke-Jensen har sagt at de ikke er aktuelle for en ny periode. Det samme har tidligere stortingspresident Olemic Thommessen gjort.

Hos regjeringspartnerne Venstre og KrF, som har åtte representanter hver, er det meste avklart. I Venstre har fire opplyst at de blir med videre, mens to sier nei. I KrF blir tre med videre, mens fem sier takk for følget.

I disse partiene det allerede kjent at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande forlater Stortinget.

«Tenkeboksen»

I «tenkeboksen» sitter det 21 representanter fra fem av Stortingets ni partier. De fire partiene som ikke er representert i boksen er Rødt, MDG, Sp og KrF.

Bjørnar Moxnes (Rødt) og Une Bastholm (MDG) har begge sagt at de ønsker å fortsette. De er eneste representanter fra sine partier på Stortinget.

Også med Senterpartiets 19 representanter er alt avklart. Her stiller alle til gjenvalg med unntak av to. Tidligere partileder Liv Signe Navarsete er en av dem.

13. september

Av Frps 27 representanter har 18 – inkludert partileder Siv Jensen – opplyst at de ønsker å bli med videre, mens fire ikke er aktuelle til en ny periode. Ulf Leirstein, som var valgt inn for Frp – men som nå er uavhengig – stiller ikke til gjenvalg.

I SV viser tallene at sju av partiets elleve representanter ønsker en ny periode, mens tre hopper av.

Hvordan personlige ønsker og strategiske overlegninger slår ut, blir klart når partienes nominasjonskomiteer er ferdige med sitt arbeid. Deretter er det opp til velgerne.

Hvem som til slutt får de 169 plassene på Stortinget, blir ikke klart før stortingsvalget 13. september neste år.