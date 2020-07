Veltet campingvogn traff bil på bru i Haugesund

Personene fremsto som uskadde, opplyser Sørvest politidistrikt.

Brua er stengt på ubestemt tid. Bilder fra stedet viser at campingvogna henger delvis utenfor rekkverket på brua. Den er sikret i rekkverket, opplyser politiet, som samtidig advarer om at det kan falle ned ting på båttrafikken under.

Politiet meldte om hendelsen i 10-tiden mandag.

Vanskelig berging

Det blåser kraftig i området, noe som vanskeliggjør bergingen. Mannskap er på plass og skal legge en plan for hvordan campingvogna skal berges.

– Bergingsbil må vurdere om det er forsvarlig å taue den vekk i denne vinden, opplyser politiet.

Politiet oppretter sak på forholdet.

Meteorologene har sendt ut farevarsel om kraftige vindkast i området.

Politiet advarer etter enda en velt

Enda en campingvogn har veltet i Rogaland, og politiet går nå ut og advarer biler med campingvogn mot å kjøre mandag.

En campingvogn veltet på Boknasund bru mellom Austre Bokn og Vestre Bokn, opplyser politiet i Sørvest ved 11.30-tiden mandag. Det er ikke meldt om personskader.

– Politiet anbefaler at biler med campingvogn og campingbiler tar dagen med ro og ikke kjører. Det blåser kraftig og vil gjøre det utover dagen, opplyser Sørvest politidistrikt.