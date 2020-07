Regjeringen vil ha pust- og bevegelsessensorer i fengselsceller

– Det er dessverre sånn at selv om det jobbes godt med forebygging, skjer det både selvmord og overdoser i fengsler, sier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

Regjeringen fremmer i august forslaget som åpner for bruk av slike sensorer i noen celler. Sensorene vil sende en alarm til ansatte dersom det blir registrert lite aktivitet på et rom hvor en innsatt som vurderes som ekstra utsatt, sitter. Et forsøk med sensorer ved politiarresten i Trondheim har så langt vært vellykket.

Hvert år dør opp mot elleve personer som følge av selvmord eller overdoser i norske fengsler.

– Dette handler rett og slett om å forhindre selvmord og overdoser, sier Mæland.

Det er allerede lagt opp til bruk av slike sensorer i nye Agder fengsel, dersom forslaget blir vedtatt.