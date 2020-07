Finn din egen fjelltopp

Koronapandemien innebærer at det blir Norgesferie for de fleste i år. Men det gir mulighet til å oppdage skjulte skatter i nærområdet, mener generalsekretær Lasse Heimdal i organisasjonen Norsk friluftsliv.

– Det er jo nettopp det vi skal gjøre nå: Bruke det lokale og nære friluftslivet. Kanskje koronaen kan være medvirkende til at vi blir mer kjent og finner turmål som vi kan ha glede av i mange år fremover, sier Heimdal til NTB.

Klassikere falt ut

Listen over de høyeste toppene i hvert fylke og i hver kommune har blitt kortere etter innføringen av kommune- og regionreformen, som lettet landet for åtte fylker og 72 kommuner. Klassikere som Hardangerjøkulen og Rondslottet er ikke med på lista, ifølge magasinet Villspor , som har laget en oversikt over de tapte toppene.

Da Akershus ble slått sammen med Buskerud og Østfold, mistet for eksempel Hurdal kommune statusen som hjemsted for fylkets høyeste topp – Fjellsjøkampen 812 moh. Nå er det Folarskardnuten i Hol kommune som rager høyest i Viken fylke med 1.993 moh.

– Vi ser på dette som konkurransedrivende og må heller sørge for at det flotte naturområdet på og rundt Fjellsjøkampen blir mer kjent. Store områder med vernet landskap og flott utsikt tilgjengelig hele året bør være av interesse for alle som besøker oss i Hurdal, sa ordfører Paul Johan Moltzau til tidsskriftet tidligere i år.

Kommuner lager turtipslister

Heimdal i Norsk friluftsliv synes det er en god idé å gi folk en oppdatert oversikt over høydepunktene i kommuner og fylker. Mange kommuner har allerede laget egne oversikter og tips til lokale toppturer.

– Absolutt alle kommuner i Norge har skatter av naturopplevelser. Det er det som er så flott med Norge, vi har så utrolig variert natur, sier Heimdal.

Det er slett ikke nødvendig å søke seg til de mest populære turmålene og landets aller høyeste topper. Det er flere fordeler med å finne alternativer, mener han. Man slipper kø og trengsel, og turmålet kan være lett tilgjengelig.

– Ofte er det snakk om steder som ligger bare minutter hjemmefra. Mange steder trenger man ikke bil engang, sier han.

Det er laget en rekke apper som kan gi ideer til turer og friluftsliv. Også Nafs veibok – som er tilgjengelig på nett for abonnenter – er en god kilde til informasjon, tipser Heimdal.

– Den skriver om flotte turmål i så å si alle kommuner og har en oversikt over de beste utsiktspunktene i Norge, sier han.