Avfyrte skudd på fest i Ål

Ved ankomst til festen i Ål sentrum fikk politiet kontroll over én mistenkt person og et våpen.

Vedkommende ble stoppet kjørende i en bil på vei bort fra stedet. Våpenet er beslaglagt og vedkommende skal framstilles for legevakt for prøvetaking. Personen er mistenkt for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand.

Ifølge Sørøst politidistrikt på Twitter skal ingen personer være skadd.