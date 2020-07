Ni års fengsel for gjentatte overgrep mot datteren

Overgrepene fant sted i familiens hjem i perioden fra 2012 til 2015 – fra datteren var 10 til hun hadde fylt 14 år, ifølge Bergens Tidende. Det dreier seg om rutinemessige samleier, ifølge dommen.

– Hun er lettet over å ha blitt trodd, men hun er preget og psykisk syk. Saken er fryktelig, og med unntak av én, er det ingen i familien som tror på henne, sier bistandsadvokat Beate Hamre til avisen.

Bevisene i saken er i all hovedsak forklaringene til jenta og faren. Rettens flertall påpeker at datteren har forklart seg flere ganger og gitt en konsistent og detaljert forklaring. Moren har tatt farens parti i saken, mens jentas tante trodde på henne da hun i 2018 fortalte om overgrepene.

I tillegg til straffen på ni års fengsel er mannen også dømt til å betale datteren oppreisning på 350.000 kroner. Han er også funnet skyldig i å ha lastet ned bildemateriale som viser overgrep mot barn.

Dommen er avsagt under dissens. Flertallet på to dommere poengterer at jenta kjenner mange intime detaljer om foreldrene og mener summen av denne kunnskapen er «totalt utenfor rammen av det som er sannsynlig et barn skulle vite om på naturlig vis»