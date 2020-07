Helsesekretær dømt for uaktsomt drap på funksjonshemmet mann

Fire av de åtte månedene gjøres betinget, skriver Vestfold tingrett i dommen.

Hendelsen skjedde 24. februar 2019 ved Oserødmyra bofellesskap på Nøtterøy i Færder kommune. 51 år gamle Alf Johan Halvorsen ble senket ned i et badekar med vann som holdt en temperatur på rundt 70 grader. Fire dager senere døde han av dyp annengrads forbrenning på Haukeland universitetssjukehus. Halvorsen var multihandikappet, sterkt pleietrengende og uten språk.

Rettssaken gikk i Vestfold tingrett fra 23.–25. juni.

Kjente ikke på vannet

Kvinnen, som er i 30-årene, har innrømmet å ha senket mannen ned i vannet, men erklærte seg ikke skyldig i tiltalen for uaktsomt drap.

– Hvis jeg hadde kjent på vannet, hadde ikke dette skjedd. Noen ganger tenker jeg at det er min feil. Hadde jeg gjort noe annerledes, så hadde ikke han dødd, sa kvinnen under rettssaken, ifølge Tønsbergs Blad.

Dagen før hadde badekaret blitt vasket med skåldhett vann, og regulatoren hadde ikke blitt stilt tilbake bak skåldesperren.

Da kvinnen skulle bade Halvorsen, satte hun på vannet i badekaret uten å kjenne på vannet. Hun satte deretter den handikappede mannen i en heis, og senket ham ned i vannet mens det fremdeles rant.

– Etter hvert som vannet rakk Halvorsen oppover ryggen mot skulderbladene, skrek han på en måte han ikke hadde gjort før, samtidig som han spente kroppen ved å strekke ut beina og strekke armene til siden. Tiltalte forsto da at noe var galt og heiste ham et stykke opp igjen og så at foten hans var rød, skriver tingretten i dommen.

– Fundamental svikt

Kvinnens arbeidsgiver, Færder kommune, var tidligere siktet for manglende rutiner for bading, men saken ble senere henlagt.

– Om det har vært grunnlag for å kritisere Færder kommune for mangelfulle skriftlige rutinebeskrivelser eller for ikke å ha utstyrt badet med sikrere mekaniske innretninger som i større grad kunne ha kompensert for menneskelig svikt, rokker ikke dette ved inntrykket av tiltaltes unnlatelse av å kjenne på vannet som en helt fundamental svikt i hennes utførelse av arbeid som ligger i kjernen av hennes arbeidsoppgaver, heter det i dommen.

– Retten finner etter dette klart at tiltalte har opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å forsikre seg om at vannet holdt riktig temperatur før hun senket Alf Johan Halvorsen ned i det, heter det videre.

– Viktig dom

Familiens bistandsadvokat, Christian Lundin, sier til NRK at avdødes søstre ser på dommen som viktig.

Det viktigste for de pårørende har ifølge advokaten ikke vært lengden på straffen.

– Det de er opptatt av, er at man sender et signal rundt omkring til norske kommuner. At man må etablere skikkelige rutiner, sier Lundin.