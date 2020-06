Ingen kidnapping i Trondheim

Et vitne som så en mann bære en skrikende kvinne ut av et hus og inn i bil på Buran i Trondheim natt til søndag utløste full utrykning og etterforskning om mulig kidnapping. Saken ble spredt til hele landet etter at politiet beskrev vitnet som troverdig og hendelsen som dramatisk.

Mandag konkluderte imidlertid politiet i Trøndelag med at det ikke var noe straffbart bak hendelsen, skriver Adresseavisen. Bileieren hadde forklart politiet at han skulle kjøre et kjærestepar til nachspiel. Kameraten kom bærende på kjæresten. De var begge beruset, men i godt humør.

– Når man får en slik melding kan det dreie seg om bortføring med en alvorlig tanke i bunn eller en kompisgjeng som tuller. Men det vet man ikke før man har undersøkt, sier politiadvokat Aleksander Tokle.