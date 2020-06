Franskmann tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo i fjor

Ifølge tiltalen truet mannen den 20 år gamle kvinnen med kniv og voldtok henne en rekke ganger på åpen gate tidlig på morgenen søndag 8. desember i fjor. Etter voldtekten skal han ha truet henne på livet og stjålet både bankkort og telefon fra henne.

Mannen kom ifølge TV 2 til Norge med buss fra Sverige 27. november i fjor. Etter få dager ble han pågrepet av politiet på Lillestrøm mistenkt for skremmende eller plagsom opptreden mot en annen kvinne.

Øst politidistrikt sendte franskmannens navn til Kripos, slik at de kunne sjekke bakgrunnen hans. Undersøkelsene viste at mannen er dømt for sedelighetslovbrudd i Frankrike, og har utreiseforbud fra landet. Men han var ikke etterlyst, og det forelå ingen arrestordre. Han ble derfor løslatt 1. desember.

En uke senere blir franskmannen pågrepet på nytt – denne gang av politiet i Oslo. Overvåkingsbilder fra Oslo sentralstasjon viste at han hadde delt taxi med den 20 år gamle kvinnen som ble voldtatt og ranet på Majorstuen. Siden har han sittet varetektsfengselet.

Oslo tingrett har satt av fem dager til behandlingen av saken.