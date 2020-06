Motstand mot tiggeregler på høring i Trondheim

Det er sammenslåing med Klæbu som gjør det nødvendig for Trondheim å vedta nye lokale forskrifter om politivedtekter for den nye kommunen, inkludert regler for tigging, melder Adresseavisen. Etter høring om tre forslag, skal ett forslag være vedtatt innen 1. januar.

Julie Indstad Hole (Ap) har ifølge avisen støtte fra alle partier, unntatt Frp, da hun ga saken en ny vending i et innlegg.

– Løsgjengerloven fra 1907 var en skammelig lov som Norge opphevet for over 15 år siden. Å gjeninnføre dette er å gå baklengs inn i framtida. Derfor ber jeg om at dette spesifikt skal høres nå når vi sender politivedtektene ut på høring. Trenger vi virkelig en egen «tiggeparagraf» i Trondheim der målet enten er å forby eller å gjøre det vanskeligst mulig å være fattig? Jeg mener nei, sier Hole.

Kommunedirektøren har lagt ut tre alternativer, der det første er et forbud mot tigging, det andre er at tigging tillates ved meldeplikt til politiet, som kan stille vilkår, for eksempel om tid og sted, og det tredje alternativet er meldeplikt, med tillegg om at tigging/pengeinnsamling ikke er tillatt på eller ved kollektivholdeplasser og kollektivtransport.