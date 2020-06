Stor aktivitet i Stortinget tross koronapandemien

Det er så langt holdt 101 stortingsmøter og behandlet 393 innstillinger fra komiteene. I forrige sesjon ble det holdt 96 møter og behandlet 424 innstillinger.

– Det er verdt å merke seg at Stortinget har håndtert omtrent like mange saker som normalt, til tross for den spesielle og krevende våren. Stortinget har hegnet om den viktige rollen som lovgivende organ, og partiene fant sammen i krisen slik at vi har klart å finne løsninger som krisen har krevd, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Koronaloven ble enstemmig vedtatt av Stortinget 21. mars. Stortinget vedtok også flere økonomiske tiltak mot konsekvensene av covid-19-utbruddet.

I tillegg har saker som Nav-skandalen og endringer i bioteknologiloven fått stor oppmerksomhet i dette stortingsåret.

Det ble også gjennomført 94 høringer der totalt 1.673 organisasjoner eller interesseorganisasjoner deltok. Etter koronautbruddet er 16 høringer blitt gjennomført digitalt.

Den inneværende sesjonen startet 1. oktober, og siste møte før sommeren ble holdt i Stortinget i forrige uke. Sesjonen avsluttes 30. september, og tallene for 2019/2020 er derfor ikke endelige.