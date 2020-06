Mann dømt til fengsel i 19 år for drap på kona og uaktsomt drap på sin sønn

Det skriver NRK.

Ifølge tiltalen drepte mannen kona med mer enn 40 stikk og hogg med kniv og øks tidlig på morgenen 28. desember 2018, mellom klokken 3.15 og 8.15.

Sønn og datter ble vitner

Både mannens seks år gamle sønn og åtte år gamle datter var ifølge tiltalen vitner til at faren drepte moren. Derfor var 35-åringen også tiltalt for mishandling av sine to barn.

Politiet ble varslet om drapet ved 10-tiden samme dag. De rykket ut og pågrep mannen på stedet.

Under rettssaken, som gikk i Sarpsborg tingrett i mai, erkjente ikke mannen straffskyld for drapet på kona.

Da drapet skjedde var mannen allerede tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn, som ble funnet død i en badebalje i familiens hjem 16. februar i 2017. Dette var også en del av rettssaken i Sarpsborg tingrett.

Vil anke dommen

Under hovedforhandlingen var det store stridstemaet om mannen var tilregnelig da han drepte kona. Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad mente en gruppe rettsmedisinsk sakkyndige at mannen var psykotisk da han begikk drapet på kona, mens en annen gruppe sakkyndige mente at han ikke var psykotisk og at han dermed var strafferettslig tilregnelig.

Statsadvokat Erik Marthinussen, som var aktor i rettssaken, la ned påstand om tvungent psykisk helsevern for mannen. Med dommen på 19 års fengsel er dermed ikke tingretten enig i aktors påstand.

– Det er helt åpenbart at denne dommen vil bli anket til Borgarting lagmannsrett, sier 35-åringens forsvarer, advokat Reidar Steinsvik, til Sarpsborg Arbeiderblad.