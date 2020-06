Folk strømmet til Oslos spisesteder i finværet

Hittil i år er omsetningen for restaurantbransjen i hovedstaden 27 prosent lavere sammenlignet med i 2019, melder Dagens Næringsliv. Tallene for forrige uke, med temperaturer på 30-tallet, viser imidlertid en omsetning på nivå med i fjor.

– Smittefrykten er avtagende, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv, som er fornøyd med oppsvinget og ser finvær som en kjærkommen gavepakke.

– Men man må huske på at denne etterlengtede oppturen kommer etter flere måneder med fravær av omsetning, sier Habberstad, som minner om at smitteverntiltak og gjenåpning har kostet mye, i tillegg til at mange ennå går for halv maskin.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at over 100 restauranter har gått konkurs siden nedstengningen av Norge. Flere er fremdeles i faresonen.

– En spørreundersøkelse vi nylig gjorde blant reiselivsbedriftene, som også inkluderer serveringssteder, viste at 40 prosent står i reell fare for å gå konkurs, sier Habberstad.