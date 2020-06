Jordskred i Asker – en bolig evakueres

Politiet meldte om jordskredet på Twitter klokka 1.19 natt til mandag.

– Det har gått et jordskred i Løvhaugen i Heggedal. Det er ingen personer eller bygninger som er tatt av skredet, men nødetatene, samt representanter fra Asker kommune er på stedet, opplyser politiet.

– Vi har nå besluttet å evakuere en bygning i nærheten av skredet, for sikkerhets skyld, ikke fordi det er umiddelbar fare, men fordi man alltid tar slike masseforflytninger på alvor, sier operasjonsleder Tor Guldbransen til NTB klokka 1.35.

Det er fire personer registrert på adressen, men politiet vet foreløpig ikke om alle er hjemme natt til mandag.

Skredet er omkring 20 ganger 20 meter stort og gikk i et område med jordmasser.

– Dette er et anleggsområde, og disse jordmassene har forflyttet seg, vi vet ikke helt hvorfor, regnet kan være én faktor, men vi har kalt inn geolog for å undersøke om det foreligger videre fare for skred, sier Guldbrandsen.