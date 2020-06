Mannen er bosatt i Sandefjord, men ble lørdag oppsøkt av politiet i nabobyen Tønsberg etter et tips om at han hadde vært på handletur i Sverige to dager tidligere, skriver Tønsbergs Blad.

Mannen innrømmet harryhandelen og forklarte politiet at han av personlige årsaker måtte handle i Sverige. Han anmeldes nå for brudd på karantenereglene og er ilagt en bot på 15.000 kroner.

Han har ikke vedtatt boten.