FHI vurderer smittesporing på fly

Slik smittesporing ble benyttet i begynnelsen av coronakrisen, men ble stoppet da coronakrisen var på topp og myndighetenes tiltak sørget for en bråstopp på all reiseaktivitet.

– Vi må være veldig klar over at når vi nå åpner for å ta imot reisende fra andre land, så åpner vi også for et større smittepress, sier fagdirektør for smittevern Frode Forland i FHI til NRK.

Han mener det kan være et nyttig hjelpemiddel om smitte ved reiseaktivitet tar seg opp.