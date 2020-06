Virke: Kommunene bør få avgjøre om bensinstasjonene skal få selge øl

– Dagligvaremarkedet blir betjent av både dagligvarenæringen og servicehandelen. Utfordringen er at de to bransjene blir diskriminert på et viktig område, sier Virke Servicehandels leder Iman Winkelman til Nationen.

Hun viser til at dagligvarebutikker i dag kan søke til kommunene om å få selge øl. For kiosker og bensinstasjoner står statlige direktiver i veien for den muligheten.

Fredag legger regjeringens fram melding til Stortinget om dagligvaremarkedet. Virke Servicehandel, som organiserer kiosker og bensinstasjoner, håper deres medlemmer også skal kunne søke kommunen om salg av øl og andre varer med lavt alkoholinnhold.

– På mange mindre plasser er bensinstasjonen i alle praktiske gjøremål å betrakte som en nærbutikk, med et variert utvalg dagligvarer og også gjerne servicefunksjoner, som for eksempel post i butikk, sier Winkelman.

Han sier butikkdelen av bensinstasjonene rammes hardt av ølforbudet.

I tillegg blir forbudet urimelig, ettersom en rekke dagligvarebutikker selger drivstoff, uten at det får konsekvenser for andre deler av virksomheten deres, påpeker Winkelman.