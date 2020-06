Langs bryggene i Bjørvika i Oslo kryr det nå av badegjester som bruker de varme sommerdagene til å kjøle seg ned i fjorden.

Denne stigen «lyver» litt og skaper problemer for badegjestene ved det nye bryggeanlegget i Bjørvika i Oslo. Nå blir utformingen endret. Foto: Sverre Bjørstad Graff.

Men ved bryggeanlegget i enden av den nyåpnede Stasjonsallmenningen i Bispevika, rett ved det nye Munchmuseet, skaper noen badestiger uventede utfordringer.



Første trinn starter nemlig i skulderhøyde. Noe man først oppdager når man er ute i vannet.

Måtte få hjelp



– Problemet er å få beina så høyt opp at man kan få foten på trinnet. Det er vanskelig når det er skulderhøyde. Spesielt dersom man er litt handikappet, forteller badegjesten Håvard Haugskott (31) ABC Nyheter snakket med i solvarmen i Bjørvika søndag.

Haugskott har en svak fot på grunn av cerebral parese, noe som gjør at det blir ekstra viktig med badestiger som fortsetter et stykke under vann.

Han mener stigen i Bjørvika lurer litt.

– Ja, den gjør det. Det ser ut som om den går rett ned i vannet, men det gjør den jo ikke.

Haugskott måtte få hjelp fra et par venner med å komme seg opp fra vannet under badingen søndag.

Lover å ta grep



Synnøve Lyssand Sandberg, administrerende direktør i Oslo S Utvikling AS, som er den største utbyggeren i Bjørvika, forteller at de omtalte stigene er godkjente redningsstiger uten så dype inntrinn, slik at de skal tåle is om vinteren.

Hun innrømmer likevel at de har fått flere henvendelser om at de oppleves problematisk.

Overfor ABC Nyheter lover Sandberg at de vil endre stigenes utforming.

– Ja, vi er nå i ferd med å forlenge stigen. I tillegg skal det i nær fremtid settes ut en badestige på flytebryggen rett ved. Denne stigen tas vekk om vinteren.

Neste år kommer det enda flere badeområder i Bjørvika i Oslo. Da åpner Operastranda, rett ved Operaen. Senere skal det også åpne opp badeplasser ved Kongsbakken og Loallmenningen i samme område.