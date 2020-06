Kraftig brann i enebolig på Nordstrand

Meldingen om boligbrannen i Nordstrandveien kom klokken 22.22 mandag.

Kort tid etter meldte politiet at boligen var overtent. Alle som bor i huset, er evakuert og gjort rede for.

– Det var to personer hjemme, men begge kom seg ut i god behold, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB mandag kveld.

På grunn av den kraftige røyken ble folk i nærheten bedt om på lukke vinduer.

– Vi har klart å hindre spredning til nærliggende bygg og vegetasjon, og det var et mål i seg selv, sa vaktkommandør Glenn Gulbrandsen ved 110-sentralen i Oslo klokken 23.45.

Ni brannbiler ble sendt for å delta i slukkearbeidet, og litt over klokken 2 meldte 110-sentralen at brannen er slukket, og at de har startet etterslukking.