Støre om kamp mot statuer i Oslo: – Det er primitivt

– Det er et primitivt utslag å skulle rive den type statuer ned, sier Støre.

I et intervju med NTB tar han nå kraftig til motmæle mot aktivistene som krever at statuer av forfatteren Ludvig Holberg og den britiske statsministeren Winston Churchill må fjernes.

– Jeg mener det er helt riktig at historikere kaster lys over at Holberg i sin tid kan ha hatt eierinteresser i noe som handlet om slavehandel, og at Churchill i sine unge år hadde syn på befolkningsgrupper i Afrika som ikke står seg i et moderne lys, sier Støre.

Han minner om at statuene er minnesmerker fra en annen tid.

– De markerer en historie og en fortelling som har stor betydning, og disse menneskenes liv og gjerninger må forstås mot den tida de levde i, sier partilederen.

Et spørsmål om nærhet

Støre sier han har forståelse for at et samfunn noen ganger har behov for å riste av seg symboler på undertrykkelse.

– Muren ble revet i Berlin. Statuen av Saddam Hussein ble revet i Irak. Det kan jeg forstå. Men det har en helt annen nær aktualitet for de menneskene som lever der, sier Støre.

Han mener det er noe annet med historiske statuer.

– Den som måtte ønske å markere uenighet med Churchills meninger i hans unge år, og vil rive den statuen, vil overfor meg også rive ned et symbol på frigjøringen av Norge og gjenoppbyggingen av Norge etter krigen, påpeker Støre.

– Det er noe som min foreldregenerasjon var med på å slåss og blø for.

Forsvarer demonstrasjon

Støre forsvarer derimot de mange tusen som samlet seg foran Stortinget for å demonstrere mot rasisme og politivold i kjølvannet av politidrapet på afroamerikanske George Floyd i USA.

– Det var et spontant engasjement. Og en politisk demonstrasjon i vårt demokrati må ha den høyeste beskyttelse. Så må vi, når vi går til slike markeringer, bare ha med oss at det nå gjelder smittevernråd.

Støre vedgår at det ligger en motsetning i dette.

– Men derfra til ikke å kunne tillate politiske ytringer, det er et for langt skritt å gå.

Nødvendig oppgjør

Støre mener det også i Norge er nødvendig med et oppgjør med rasismen.

Han trekker linjer til terrorangrepene i Oslo og på Utøya i 2011 og i Bærum i 2019, to angrep der hat og høyreekstremisme lå bak. Samtidig opplever partifeller grov hets og rasistiske kommentarer, mens minoriteter møter diskriminering både i ansettelsesprosesser og i leiemarkedet.

Støre understreker at konfliktene stikker dypere i USA, der rasisme har vært en utfordring helt siden slaveriet.

– Men det at vi ikke har den historien, betyr ikke at vi er utenfor radaren.