Mann dømt til ti års fengsel for overgrep mot nevø og niese

Foruten ti år i fengsel er den 28 år gamle onkelen dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisning til nevøen og 250.000 til niesen. Barna var under ti år da overgrepene begynte, skriver Varden.

28-åringen har tilstått å ha begått grove overgrep mot begge barna han er onkel til. Mannen påsto i retten at hans eldre bror hadde begått overgrep og vært slem mot ham i barndommen, derfor ville han nå hevne seg med å forgripe seg på brorens barn.

Retten konkluderer med at «det minst dreier seg om flere titalls overgrep av ulik karakter.»

28-åringen kom til Norge fra et land i Midtøsten under flyktningbølgen i 2015. For å få gutten til å holde tett, truet onkelen ifølge dommen med at hans far ville tro han var homofil, og kunne drepe ham hvis han fikk vite det.

De to barna og deres familie har for flere år siden flyttet til et annet europeisk land, ifølge Varden. Dommen var enstemmig.