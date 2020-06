Signalfeil og strømproblemer fører til togforsinkelser på Østlandet

Det er forsinkelser og innstillinger på togstrekningen mellom Oslo S og Lillestrøm. På grunn av en signalfeil er færre spor i bruk og togene må kjøre i kø, opplyser Vy.

Ved 16.30-tiden står det på Vys nettsider at Bane Nor jobber med å rette feilen, men at man foreløpig ikke vet hvor lang tid det vil ta før normal trafikk kan gjenopptas.

«Annenhver linje L1 innstilles mellom Oslo S og Lillestrøm – linje L14 innstilles mellom Asker og Skøyen», opplyser Vy. Bane Nor opplyser at de vil komme med en ny oppdatering klokken 18.

Strekningen Lillestrøm – Kløfta var stengt for togtrafikk på grunn av signalfeil torsdag ettermiddag. Like etter klokken 16.30 opplyser Bane Nor at feilen er rettet, men at passasjerene må regne med forsinkelser og innstillinger.

Også strekningen Nordagutu-Notodden er stengt for togtrafikk, og også her må man regne med forsinkelser og innstillinger. Det jobbes med å utbedre feilene, men det er ikke kjent når togene kan kjøre som normalt igjen.