Støre: Splittelsene og motsetningene i USA blir bare dypere

I et Facebook-innlegg kommenterer Støre den siste ukas hendelser i USA, med opptøyer, uro, pågripelser og unntakstilstand.

Det er innført portforbud i 25 byer, og natt til søndag ble tre mennesker skutt og drept og flere såret i skyteepisoder i Indianapolis etter demonstrasjoner i protest mot politiets behandling av afroamerikaneren George Floyd, som døde etter en pågripelse i Minneapolis.

– Raseriet vi ser i USA nå, på gater liketil sosiale medier, handler om mer enn en enkelt hendelse. USA er i dyp økonomisk krise etter at covid-19-epidemien rammet landet, med over 100.000 døde, skriver Ap-lederen.

Han trekker fram at over 40 millioner amerikanerne er arbeidsledige, og at det knapt finnes noe system for inntektssikring ved ledighet eller permittering i landet. Ap-lederen mener at koronakrisen er den første brede internasjonale krisen der USA ikke har en lederrolle.

– Snarere tvert imot. I USA blir splittelsene og motsetningene bare dypere, samlingen uteblir. Presidenten kaster ut likt og ulikt på Twitter. De to partiene står mot hverandre. Hver delstat er overlatt til seg selv, skriver han.

– I denne kampen hadde amerikanerne og verden for øvrig trengt USA på sitt beste. Ikke det vi er vitne til nå, skriver han videre.