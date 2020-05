Masseslagsmål mellom ungdommer i Oslo

Klokka 22.30 opplyste operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt at politiet fortsatt søker med én hundepatrulje i området.

– Det er ikke sikkert at det har vært et masseslagsmål, men det har vært mange ungdommer samlet på ett sted, og noen har hatt en form for konflikt, sier hun til NTB.

Slagsmålet fant sted på en bensinstasjon langs Mosseveien litt før klokken 21. Det er ikke meldt om noen skadde, og politiet har ikke pågrepet noen. Det ble sett en person med en knivlignende gjenstand. Sandnes forteller at politiet har en god beskrivelse av personen.

Et tosifret antall ungdommer skal være involvert, men politiet vet ikke nøyaktig antall. Alle de involverte skal være ungdommer under 18 år, opplyser Sandnes.

Det er uavklart om slagsmålet var gjengrelatert.

– Vi vet det har vært uroligheter i ungdomsmiljøene, men dette er ikke et kjent område for slagsmål, så vi kan ikke si om dette er noe som bare har eskalert på stedet, sier hun.