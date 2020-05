FHI-direktøren advarer mot ny nedstengning

FHI-direktøren mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok, og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.

– Vår vurdering nå, og det oppfatter jeg at det er bred enighet om i forbindelse med gjenåpningen, var at man kunne oppnå kanskje den samme effekten og unngå en del av de uheldige ringvirkningene ved å ikke stenge, men ved å holde åpent med smitteverntiltak, sier direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Kina setter ingen økonomiske mål for 2020

I motsetning til tidligere år vil ikke Kina sette noen mål for økonomisk vekst i år, på grunn av utbruddet av koronavirus. Nyheten ble kunngjort under Folkekongressen som startet fredag i Kinas hovedstad Beijing.

– På grunn av stor usikkerhet forårsaket av covid-19-pandemien, vil Beijing prioritere å stabilisere arbeidsmarkedet og sikre levestandarden, sa statsminister Li Keqiang under sin åpningstale.

Tysk utenriksminister beklager USAs tilbaketrekning

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas sier han beklager at USA trekker seg fra våpenkontrollavtalen Open Skies. Fredag skal Nato ha møte om situasjonen.

Den amerikanske regjeringen beskylder Russland for å bryte våpenkontrollavtalen og varsler at de vil trekke USA fra avtalen. Den tyske utenriksministeren Heiko Maas sier i en uttalelse torsdag kveld at avtalen er viktig og bidrar til sikkerhet og fred på hele den nordlige halvkule.

Antall virusdøde i Italia kan være for lavt

Tallet på døde av koronavirus i Italia i mars og april kan være 19.000 høyere enn de offisielle tallene, opplyser landets sosialmyndigheter.

En studie viser at 156.429 dødsfall ble registrert i Italia i mars og april, noe som er 46.909 mer enn snittet for disse månedene i årene fra 2015 til 2019. Bare 27.938 dødsfall ble rapportert inn med koronavirus eller covid-19 som årsak i år.

Over 20.000 døde av koronavirus i Brasil

Over 20.000 personer er nå døde etter smitte av koronavirus i Brasil. Torsdag døde 1.188 mennesker i det som hittil er det høyeste antallet døde på ett døgn.

Brasil er landet som er hardest rammet av virusutbruddet i Latin-Amerika. Torsdag var det registrert 310.087 smittede av koronavirus i landet.

Klobuchar kan bli Bidens visepresidentkandidat

Joe Biden har bedt Amy Klobuchar gjennomgå en granskning for å bli klarert slik at hun eventuelt kan bli hans visepresidentkandidat.

Klobuchar (59), som er senator fra Minnesota, forsøkte selv å bli Demokratenes presidentkandidat.