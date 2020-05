Bergen-universitet i global klimaallianse

Målet til alliansen er å være en global kilde til forskningsbasert kunnskap og pålitelig kommunikasjon om klimaendringer, -påvirkninger og -tilpasning.

– Klimaalliansen er en betimelig innsats for å øke bevisstheten om klimaendringer – vår største utfordring. Globale kriser krever globale handlinger og løsninger, og Universitetet i Bergen er godt forberedt på å bidra innenfor sine satsingsområder klima- og energiomstilling, marin forskning og globale samfunnsutfordringer, sier direktør Tore Furevik for Bjerknessenteret for klimaforskning og professor ved UiB i en uttalelse på universitetets hjemmeside.

Det er alliansen International Universities Climate Alliance (IUCA) de har blitt en del av.

– Vi er stolte over å få bli med i en verdensomspennende klimaallianse, og tror at alliansen vil være i forsetet i den internasjonale debatten om klimaendringer. Som en del av alliansen ønsker vi å dele vårt engasjement med beslutningstakere og næringslivsledere som ønsker å anvende den nyeste forskningen for å få fart på ulike klimatiltak, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitet i Bergen til Uib.no.

Det var Forskning.no som først omtalte saken.