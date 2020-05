Undersøkelse om nakenbilder blant tenåringer

Medietilsynet legger i dag fram nye tall fra Barn og medier 2020 om nakenbilder. Undersøkelsen har tall på hvor vanlig det er for 13–18 åringer å motta nakenbilder og fra hvem, og hvor vanlig det er å bli spurt om nakenbilder, og fra hvem.

I tillegg er det spurt om barn og unge deler nakenbilder og om det er noen barn og unge som har tatt imot betaling for å dele nakenbilder. Presentasjonen strømmes fra klokka 11.30. Kripos vil også være til stede på pressemøte, for å fortelle om hvordan de jobber med dette.

Stortingsbehandlinger av saker knyttet til covid-19

Justisminister Monica Mæland er til stede på Stortinget tirsdag under stortingsbehandlinger av saker knyttet til covid-19.

Det er blant annet midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19, og midlertidige endringer i utlendingsloven som skal behandles.

Bioteknologiloven avgis

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har frist til tirsdag med å avgi innstilling i saken om ny bioteknologilov. Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV har inngått forlik om en liberalisering og er blant annet enige om at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige skal bli tillatt. Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avlese Downs-syndrom, blir tilgjengelig for alle gravide.

KrF har helt siden forliket ble presentert, kjempet mot liberaliseringen av bioteknologiloven. Saken behandles i Stortinget 26. mai.

Sykle til jobben-aksjonen starter

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja, samferdselsminister Knut Arild Hareide, Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen og Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen åpner Norges største aktivitetskampanje.

Aksjonen, som arrangeres av Norges bedriftsidrettsforbund, varer fra 19. mai til 30. juni. Sykkelevent klokka 8.30 ved Rådhuset i Oslo I samarbeid med Green Cycling Norway, med mulighet til å delta på en sykkeltur fra Lillestrøm til Oslo i forkant, hele eller deler av veien.

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil klokka 10 sammen med Universitet i Bergen (UiB) presentere rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019».

Professor Ståle Pallesen ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB, presenterer nye funn på utbredelsen av problemer i befolkningen, inkludert helt nye funn om lootbokser, og hva dette henger sammen med. Lotteritilsynets direktør Atle Hamar, avdelingsdirektør Henrik Nordal og seniorrådgiver Lars Petter Degnepoll kommenterer.

Oslos budsjett legges fram

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) presenterer revidert budsjett for Oslo kommune i Oslo rådhus.

Det skjer fra klokka 15.