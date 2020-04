Plastutslipp i Oslofjorden blir politianmeldt

Oslofjordens Friluftsråd (OF) og Naturvernforbundet har onsdag levert en anmeldelse av utslippet til Øst politidistrikt.

– Dette er miljøkriminalitet som er svært skadelig for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid fremover. Opprydding av utslippet er nærmest umulig, heter det i en pressemelding fra Oslofjordens Friluftsråd.

Analysen av plastpelletene viser at pelletene er fremstilt for ekstrudering, der typiske anvendelser er trykkløse rør som avløp og kloakkrør, ekstruderte plater og profiler.

Ifølge OF er det er svært få norske bedrifter som benytter denne typen, og det er sannsynlig at utslippet stammer fra et sted i Ytre Oslofjord, sannsynligvis på østsiden av fjorden. Utslippet har trolig skjedd på norsk side, da det ikke er meldt om lignende funn på svenskekysten.

Plastpelletene er funnet blant annet i Larvik, Fredrikstad, Asker, Hankø, Brunlanes og Tofte. Flere hundre kilo er plukket opp av frivillige.