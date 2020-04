Trump avlyste pressebrifing

USAs president Donald Trump avsto lørdag fra å holde sin daglige pressekonferanse i Det hvite hus om koronaepidemien etter mye kritikk de siste dagene.

På Twitter spør presidenten hva som er vitsen med å holde pressekonferanser når mediene «kun spør fiendtlige spørsmål for så å nekte å fortelle sannheten og riktig fakta».

WHO advarer om immunitet



Verdens helseorganisasjon advarer om at det å bli frisk etter å ha vært koronasyk, ikke nødvendigvis betyr at man er immun mot viruset.

– Det er foreløpig ingen bevis for at personer som har kommet seg etter covid-19 og har antistoffer, ikke kan bli smittet for andre gang, sa FN-organisasjonen i en uttalelse lørdag.

Avis: Trump vurderer å sparke helseministeren

Det hvite hus er nølende til å gjøre endringer i ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet midt i en pandemi, men erkjenner at frustrasjonen over helseministeren har vokst de siste ukene, skriver WSJ , som siterer seks anonyme kilder.

Ifølge avisen foregår det nå samtaler i Trump-administrasjonen hvor oppsigelse av Azar diskuteres.

Ambulansearbeidere advarer om dårlig smittevern

Flere ambulansestasjoner oppfyller ikke kravet til gode smitteverntiltak. Ambulanseforbundet etterlyser nasjonale retningslinjer for utforming av stasjonene.

En video fra ambulansestasjonen ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest viser blant annet at arbeidstøy og vanlige klær henger i samme garderobeskap og at det ikke er skille mellom ren og uren sone, skriver NRK.

7.505 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 38

Det var ved midnatt registrert 7.505 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 38 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 97 tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.