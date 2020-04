Tiltalte i Vinstra-saken vet ikke om han erkjenner straffskyld

Han svarte bekreftende da lagdommer Pål Prestesæter spurte ham om han erkjenner de faktiske forhold i tiltalen, men ikke den subjektive straffskylden.

18-åringen er tiltalt for å ha drept 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra og for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning.

Tiltalte fremsto på samme måte i lagmannsretten som i tingretten, bortsett fra at han nå hadde langt hår og fremsto som høyere. Han så for det meste ned, svarte greit for seg, men noe usammenhengende.

Han ble dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år i Nord-Gudbrandsdal tingrett i juli i fjor.

To sett sakkyndige

Denne gangen er det to sett med sakkyndige som følger saken.

De to nye er nevropsykolog Knut Dalen og psykiater Hans Ole Korsgaard. De følger saken sammen med psykiater Terje Tørrissen og psykologspesialist Alexander Flaata, som deltok i tingretten.

Dalen og Tørrissen ser saken på videooverføring, mens Korsgaard og Flaata sitter bak i lokalet.

Årsaken til at det denne gangen er fire sakkyndige, er at forsvaret har fått rettens medhold i det.

– Det er særlige alvorlige spørsmål som skal avgjøres av lagmannsretten. Og sett hen til at de sakkyndige som var oppnevnt for tingretten var i stor tvil og endret konklusjon flere ganger, er det et behov for en fullstendig ny rettspsykiatrisk vurdering, har advokat Nora Hallén, som var forsvarer i tingretten, skrevet i en epost til NRK.

Erklæringen som Dalen og Korsgaard har utarbeidet, vil bli lagt fram i retten. Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, sa mandag at han i den sammenheng ønsker å innkalle lederen for den psykiatriske gruppen i Den rettsmedisinske kommisjon, psykiater Gunnar Johannessen.

Omfattende coronatiltak

Grunnet coronasituasjonen er det flere straffesaker som ikke behandles i retten. En av dem som blir det, er denne ankesaken, men det skjer med flere begrensninger.

Pressen følger hovedforhandlingen på skjerm fra et annet rom i tinghuset på Hamar. Antall medier er også begrenset til seks.

I tillegg følger flere av rettens aktører saken på skjerm fra andre steder.

Inne i rettssalen sitter aktørene med god avstand mellom hverandre, og rettsbetjenten sørger for å sprite ned forskjellige steder i lokalet, som vitneboksen.